Бродящего по Норильску белого медведя доставят в зоопарк

Белого медведя, блуждающего по улицам Норильска в Красноярском крае, временно усыпят и перевезут в красноярский зоопарк «Роев ручей». Об этом сообщил гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный на своей странице в соцсети.

По словам Эдгарда Запашного, один из руководителей Норильска уверил его, что ситуация находится под контролем: «Сейчас в город уже прибыли специалисты из зоопарка. Медведь находится в очень тяжелом состоянии». Также он отметил, что это самка весом около 200 кг, которой ориентировочно 1,5-2 года. «Самое главное, чтобы процесс усыпления прошел удачно. Специалисты будут дистанционно вводить дозами наркоз, чтобы животное уснуло постепенно»,— сказал дрессировщик.

Два дня назад жители Норильска заметили на улицах города белого медведя. Один из очевидцев сообщил о местонахождении животного в МЧС и полицию. Ведомства взяли его под наблюдение.

Юлия Сасевич