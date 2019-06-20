Начальника железнодорожной станции Кузбасса отдали под суд за мошенничество

В Кемеровской области перед судом предстанет отношении начальник железнодорожной станции Артышта-2. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управлении на транспорте СКР.

По материалам дела, в ноября 2017 года к начальнику станции обратился представитель компании с просьбой оказать помощь в экспедировании груза по территории страны и заплатил ему за услуги 110 тыс. руб. Железнодорожник сообщал представителю фирмы о том, какие сложные вопросы с продвижением груза ему удалось решить. При этом фактически никаких действий обвиняемый не предпринимал, в связи с отсутствием у него соответствующих полномочий, отметила представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) передали на рассмотрение Центрального райсуда Кемерово, уточнили в прокуратуре. Начальнику железнодорожной станции грозит до пяти лет колонии.

Илья Николаев