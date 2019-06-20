На Алтае арестован безработный, рассылавший письма о минировании соцучреждений

Барнаульский суд отправил под стражу 20-летнего безработного, организовавшего рассылку сообщений о минировании социальных учреждений. Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, с февраля по март 2019 года он разослал на электронные адреса более двух десятков организаций и учреждений Бийска сообщения о заложенных в зданиях бомбах, но все сообщения оказались ложными. Следствие полагает, что обвиняемый планировал организовать подобные рассылки по трем сотням адресам на Первомай и День Победы.

«Суд согласился с позицией прокурора о необходимости нахождения обвиняемого под стражей на период предварительного следствия. Правоохранительными органами проверяется его причастность к рассылке заведомо ложных сообщений об актах терроризма в другие регионы России»,— сказали в прокуратуре Алтайского края.

Илья Николаев