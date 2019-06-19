ГК Limonte может вложить 700 млн рублей в развитие актива в Воронежской области

Зарегистрированное в Борисоглебске Воронежской области АО «Борхиммаш» (входит в ГК Limonte) может направить около 700 млн руб. в организацию производства основных компонентов воздушно-конденсационных установок (ВКУ, в частности речь идет о плоскоовальной трубе). Об этом стало известно после встречи 19 июня губернатора Александра Гусева с главой группы, председателем совета директоров АО «Борхиммаш» Витаутасом Поцюсом. Как сообщили в облправительстве, Витаутас Поцюс рассказал главе региона о намерениях компании приступить к реализации проекта по производству ВКУ: «Это передовое техническое решение системы охлаждения теплоэлектростанций. В мировом масштабе для ТЭС уже более 20 лет используются в основном ВКУ. В России же пока не было реализовано ни одного такого проекта. Также воздушно-конденсационные установки могут успешно применяться на предприятиях химической промышленности и мусоросжигательных заводах, экспортироваться в страны СНГ и дальнего зарубежья». Источники «Ъ-Черноземье» в областной власти уточнили, что «предварительно» объем инвестиций в проект может составить 700 млн руб.

Напомним, воронежский производитель теплообменных устройств «Борхиммаш» по итогам 2018 года нарастил выручку и чистую прибыль до 2,47 млрд и 7,6 млн руб. соответственно. АО, по данным Kartoteka.ru, на 94,49% принадлежит ООО «Лимонте ЛТ-Холдинг» (60% у кипрской частной компании с ограниченной ответственностью Astyrian holding limited, 39% — у литовского ЗАО «Вакару бальтийос корпорация», оставшиеся 0,7% — у Татьяны Кузнецовой). Еще 7,51% — 216 гражданам России.

О том, как вице-премьер РФ Алексей Гордеев посещал промплощадки Борисоглебска, в материале “Ъ-Черноземье” «Сразу предусмотреть участкового».

Андрей Цветков