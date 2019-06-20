Орловская скорая спешить не будет

Сотрудники орловской станции скорой медицинской помощи объявили о начале «итальянской забастовки»: с 15 июля инициативная группа планирует работать в строгом соответствии с регламентом, без переработок. Это решение стало итогом длительных переговоров с руководством учреждения о повышении оплаты труда. По мнению протестующих, власти лукаво выполняют майский указ президента о зарплате медиков и не хотят доплачивать работникам, несмотря на возросшую нагрузку. В облправительстве заявляют, что ситуацию в политических целях раскачивает независимый профсоюз «Действие».

Как рассказал “Ъ” фельдшер орловской скорой Дмитрий Серегин, возглавляющий местный профком профсоюза работников здравоохранения «Действие», с 15 июля около 20 сотрудников перестанут выезжать на вызовы в неукомплектованных бригадах (сейчас их порядка 50%), а также будут отказываться от переработок. Все они планируют перейти на одну ставку (сейчас средняя занятость среди фельдшеров составляет 1,4 ставки). «Итальянская забастовка» будет направлена на повышение оплаты труда, которого инициативная группа добивается с начала текущего года. Решение о проведении забастовки уже принято, однако ее начало было отложено на середину июля из-за периода отпусков.

Сложившаяся ситуация стала результатом реорганизации Плещеевской ЦРБ, которая обслуживает Орловский район, и присоединения его отделения скорой помощи к станции областного центра.

С 1 апреля персонал был переведен на новое место работы и городские медики начали выезжать в пригород. Уже через несколько недель работники обратились к губернатору Андрею Клычкову с просьбой дать им «сельские» льготы (+25% к окладу), доукомплектовать бригады, а также поднять ставку до средней по региону согласно майским указам президента (порядка 25 тыс. руб.). Под обращением подписались 152 сотрудника. В ответ власти заявили, что льготы городским медикам не положены, а размер их зарплаты не привязан к средней по области.

На этом переговоры не закончились: инициативная группа организовала первичную организацию профсоюза «Действие» (на данный момент в нее вступили порядка 35 человек), составила список из 14 требований и пригрозила ультиматумом. Помимо вышеописанных пунктов он включает увеличение количества бригад до нормативных показателей (с 32 до 37), доплаты водителям за «классность», повышение компенсации за ночные дежурства с 50% до 100%, доплаты за работу в неукомплектованных бригадах в размере 100% оклада и другие. По существу, руководство согласилось обсуждать только последние два требования, пояснил “Ъ” сопредседатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал. «Но за несколько недель, прошедших с момента нашей последней встречи, они подготовили письмо в облздрав с расчетом необходимого объема средств. И только. Сегодня прошло очередное совещание с представителями департамента, на котором стало понятно, что руководство даже не пытается участвовать в работе комиссии территориальной программы ОМС. Они не ставят вопрос о поднятии финансирования и довольствуются тем, что есть»,— пояснил господин Коновал.

По словам главного врача станции Вадима Костюкова, пока официальных требований ему никто не выдвигал, а «легитимный» профсоюз с инициативой о повышении оплаты труда не выходил. «По итогам квартала будем проводить анализ ситуации, будем повышать зарплату за счет экономии средств, будем доукомплектовывать бригады новыми специалистами. Я же не могу взять и перебросить сейчас какие-то деньги, навредив учреждению. Никто не отказывается от сотрудничества с протестующими»,— заверил “Ъ” господин Костюков.

Господин Костюков не верит, что «итальянская забастовка» станет массовой и повлияет на работу скорой помощи.

Глава департамента здравоохранения региона Иван Залогин на стал комментировать “Ъ” сегодняшнее совещание, поскольку не участвовал в нем. «Никакой конфликтной ситуации на станции нет, официальных требований руководству никто не предъявлял. Какой интерес у некоего московского профсоюза к орловской скорой? Понятно какой. Есть задачи скорой помощи, которые она должна выполнять, все остальное — политические моменты»,— сказал господин Залогин.

Андрей Прах, Воронеж