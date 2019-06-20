Полковника приговорили к лечению Экс-сотрудника академии Генштаба осудили на пять лет и освободили от наказания

Вчера стало известно, что Московский гарнизонный военный суд (МГВС) приговорил к пяти годам лишения свободы экс-заместителя начальника по материально-техническому обеспечению Военной академии Генштаба полковника Андрея Митюшкина. Он был признан виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий. При этом суд освободил его от отбытия наказания в связи с тяжелым заболеванием. Подельника господина Митюшкина, бывшего заместителя начальника кафедры материально-технического обеспечения академии полковника Сергея Тарасова суд приговорил к пяти годам колонии ранее.

Судебный процесс по уголовному делу об откатах руководству Военной академии Генштаба вооруженных сил РФ длился в МГВС более полутора лет. При этом разбирательство несколько раз откладывалось, поскольку обвиняемый Митюшкин страдает тяжелым заболеванием.

В итоге суд признал бывшего заместителя начальника по материально-техническому обеспечению академии Андрея Митюшкина виновным в нескольких эпизодах получения взяток и превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 и ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ранее такое же решение было принято судом в отношении бывшего заместителя начальника кафедры материально-технического обеспечения академии полковника Сергея Тарасова, который получил пять лет колонии. Дела полковников разделили из-за болезни господина Митюшкина.

В частности, следствием и судом было установлено, что с апреля 2015 года по июль 2016-го полковники Тарасов и Митюшкин, превышая свои полномочия, вносили в проекты приказов повышенные размеры разовых ежемесячных премий сотрудникам из числа гражданского персонала академии. За это они получили от них откаты на общую сумму 50 тыс. руб.

Также за невмешательство в деятельность работающей при академии столовой господин Митюшкин с марта 2015 года по ноябрь 2016 года получил от заведующей заведением общепита 600 тыс. руб. Кроме того, полковник Митюшкин с мая 2015 года по октябрь 2016 года получил от коммерческой фирмы более 5 млн руб. за то, что разрешил ей оказывать академии «услуги по комплексному техническому и санитарному обслуживанию».

Еще один эпизод касается взаимовыгодного сотрудничества со смоленским ООО «ПК "Техно"», поставлявшим в том же 2016 году мебель для учебных классов военной академии. На этом полковники, по подсчетам следствия, заработали еще 1 млн руб. Эту сумму, как установил суд, они получили с августа по сентябрь 2016 года.

Отметим, что именно с последнего эпизода и началось расследование этого скандального дела. Сергей Тарасов и Андрей Митюшкин были задержаны оперативниками военной контрразведки ФСБ в начале ноября 2016 года. По данным следствия, летом 2016 года оба военных получили в виде взяток 600 тыс. руб. от заместителя руководителя смоленского ООО «ПК "Техно"» Евгения Березина, компания которого занималась производством и продажей мебели. Эти деньги, говорится в деле, предназначались офицерам за обеспечение победы в тендере на поставку мебели для академии и последующее бесперебойное исполнение контракта. Сам тендер был проведен в июле 2016 года, и компания господина Березина оказалась фактически его единственным участником. В результате именно она и заключила с академией контракт на поставку мебели.

В ГВСУ СКР установили, что обвиняемые запросили у Евгения Березина 10% от суммы контракта, которые мебельщик приносил Сергею Тарасову в конвертах. Причем в руки их Сергей Тарасов, по версии следствия, не брал, а требовал оставлять в комнате отдыха у своего руководителя — заместителя начальника по материально-техническому обеспечению военной академии Андрея Митюшкина.

В итоге Андрея Митюшкина, как и его подельника, суд приговорил к пяти годам колонии. Однако награжденного медалями «За отвагу» и Жукова полковника от отбытия наказания освободили в связи с наличием у него тяжелого заболевания.

Олег Рубникович