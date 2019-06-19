Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ключевую ставку на уровне 2,25–2,5%, сообщается на сайте организации. По итогам заседания регулятор пришел к выводу, что экономическая ситуация в стране позволяет принять такое решение. Однако неопределенность дальнейшего прогноза повысилась. Как отмечается, ФРС намерена принимать необходимые меры для того, чтобы поддерживать расширение объема экономики.

Напомним, в мае ФРС также сохранила базовую ставку. Председатель службы Джером Пауэлл тогда заявил, что веских оснований для изменения ставки нет. Он добавил, что ставка будет сохраняться в течение длительного периода времени.

Повысить ставку ФРС планирует только в 2020 году. Это решение было положительно встречено мировыми финансовыми рынками, поскольку это означает, что по крайней мере на год приостанавливается разворот глобального кредитного цикла, который казался фатальным.

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