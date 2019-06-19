«Татнефть» отказалась от дивидендов с прибыли «Нижнекамскшины» за 2018 год

Акционеры контролируемого «Татнефтью» ПАО «Нижнекамскшина» решили не выводить из компании прибыль за 2018 год в размере 311,6 млн руб. и не выплачивать дивиденды. По данным «Интерфакса», на годовом собрании 14 июня они проголосовали за то, чтобы оставить эти средства не распределенными и лишь 3,3 млн руб. направить на пополнение резервного фонда компании.

«Нижнекамскшина» в последний раз выплачивала дивиденды по итогам 2006 год. «Дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет»,— говорится в годовом отчете компании, опубликованном в среду. «Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику»,— отмечается в нем.

В 2018 году инвестиционная программа «Нижнекамскшины» составила 177,4 млн руб. В частности, компания вкладывает в увеличение до 6,2 млн единиц в год производства шин под торговой маркой Viatti.

«Нижнекамскшина» в 2018 году произвела 11,3 млн шин, что на 16% больше, чем в предыдущем году.

Полина Петрова, “Ъ-Казань”