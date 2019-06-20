Москва и Берлин в схватке за программистов

Масштабная цифровизация в экономике России снизила желание специалистов из РФ работать в других экономиках, Россия входит в топ-25 стран, привлекательных для экспертов цифровой экономики, показывает совместное исследование BCG и The Network. Среди мировых мегаполисов главный конкурент Москвы — Берлин, 38% готовых менять страну работы «цифровых экспертов» уедут именно туда, хотя в среднем в мире среди них более популярны Лондон и Нью-Йорк. По этим параметрам Москва в качестве составляющей мировой цифровой экономики — важная, но пока периферийная часть нового рынка труда Европы. При этом российские «цифровые эксперты», в отличие от мировых, мало интересуются Дубаем и Абу-Даби, входящими в топ-10 самых конкурентоспособных сейчас мест работы в этой сфере.

Исследование The Boston Consulting Group совместно с The Network посвящено «цифровым талантам» — предпочтениям и намерениям специалистов в сфере цифровой экономики по месту работы и возможному переезду в другой город или страну. BCG и партнеры фактически оценивают, в какой степени форсирование цифровизации экономики РФ и традиционно высокий уровень развития IT-индустрии в Москве за последние годы изменили эти предпочтения.

Напомним, большая часть исследований цифровой экономики демонстрирует отличающиеся от большинства рынков особенности рынка труда для «цифровых экспертов» — специалистов, обладающих соответствующими навыками, образованием и опытом работы. На глобальном уровне BCG опрашивала представителей этого рынка в 180 странах — это 26 тыс. квалифицированных специалистов; отдельно изучался вопрос о привлекательности мегаполисов — по существу, пока в мировой цифровой экономике конкурируют именно многомиллионные города, а не страны в целом. Отличие рынка труда для «цифровых экспертов» — высокая мобильность, острейшая конкуренция за кадры, создающие стоимость в цифровых компаниях (в том числе по демографическим причинам), гибкость в занятости и возможности экстерриториальной дистанционной занятости, наконец, высокий уровень оплаты труда, легче позволяющий эмиграцию, англоязычность индустрии и ее исходная глобализованность. Спрос на «цифровых экспертов», в отличие от многих «элитных» индустрий, является достаточно массовым.

Для Москвы вопрос о привлекательности ее как места работы для «цифровых экспертов» критичен. Напомним, согласно прошлогодним оценкам той же BCG, столица России (рассматривая ее как отдельную экономику) за 2011–2017 годы достигла уровня развития инновационной инфраструктуры, сравнимой с таковой в Южной Корее. Среди быстроразвивающихся мегаполисов Москва имела рекордные показатели прироста рабочих мест с высоким использованием «человеческого капитала» в образовании и навыках. Город отстает от пяти сравнимых мегаполисов-конкурентов группы с «благоприятной средой» для инноваций (Нью-Йорк, Лондон, Париж, Сеул, Шанхай), опережает группу «отстающих» (Гонконг, Мехико, Сан-Паулу) и входит в группу городов с высоким обеспечением ресурсами для инновационного, в том числе цифрового развития — вместе с Берлином, Сингапуром и Токио. В связи с этим конкуренция за кадры цифровой индустрии для Москвы крайне важна.

Данные опросов BCG показывают, что для трудовой миграции «цифровых экспертов» в 2019 году Россия на 25-м месте в мире, Москва среди городов — на 37-м месте. Инвестиции последних лет в инновационную инфраструктуру Москвы предположительно имеют результат: если в мире 67% «цифровых экспертов» готовы поменять город работы на другой мегаполис, среди московских представителей этой группы это готовы сделать 58%. Почти «кипящее» состояние рынка для «цифровых экспертов» показывают личные предпочтения работающих в Москве: в тройке приоритетов при выборе работодателя — оплата труда, интересная работа и возможность обучения, тогда как в среднем в других странах на первом месте — оптимальное соотношение работы и личной жизни (в России это седьмой по рангу приоритет), обучение — на втором, на третьем — карьерный рост (в России — пятое место в списке приоритетов, на карьеру в Москве рассчитывают умеренно).

Московские и, шире, российские «цифровые эксперты» подчеркнуто европоцентричны. У готовых менять страну работы главный приоритет — Германия (38%), за ней следуют США (36%) и Великобритания (27%), далее среди неевропейских стран в списке приоритетов лишь англоязычные Австралия и Канада. Для других стран США — главный привлекательный рынок, Германия менее популярна, в списках также есть непопулярная у российских специалистов Япония. На уровне мегаполисов этот эффект еще отчетливее: приоритет для эмиграции российских «цифровых экспертов» — Берлин, за ним — Лондон, в списке приоритетов, кроме городов Европы, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сидней. В мире самый привлекательный город цифровой экономики сейчас — Лондон, в топ-10 приоритетов входят также Дубай и Абу-Даби, для российских «цифровых экспертов» непривлекательные — причины, по которым высокий ближневосточный спрос на них не интересует Москву, на фоне высокой популярности ОАЭ как туристического направления в России неочевидны.

Дмитрий Бутрин