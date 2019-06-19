На Кубани директора компании обвиняют в уклонении от налогов на 5,5 млн рублей

Бывшего директора ООО «Техстиль» обвиняют в уклонении от уплаты налогов (ч.1 ст.199 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, подозреваемый в 2016 году не предоставил в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость. Таким образом, мужчина уклонился от уплаты в бюджет НДС на сумму более 5,5 млн руб. Чтобы покрыть ущерб, следствие наложило арест на имущество подозреваемого общей стоимостью 6,5 млн. руб. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным сайта kartoteka.ru, ООО «Техстиль» было зарегистрировано в мае 2015 года с основным видом деятельности «деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса». В январе этого года компания была исключена из ЕГРЮЛ по инициативе налоговых органов. Директором компании с 2015 по 2017 год был Анатолий Кононов.

Дарья Голякова