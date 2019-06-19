«Цимлянские вина» признали банкротом

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ОАО «Цимлянские вина» и открыл в отношении предприятия конкурсное производство. Информация об этом опубликована в картотеке суда. Конкурсное производство продлится до 21 ноября 2019 года, на этот день назначено рассмотрение отчета конкурсного управляющего.

Напомним, в июле 2018 года суд ввел в отношении ОАО «Цимлянские вина» процедуру наблюдения по заявлению ООО «Ростовский комбинат шампанских вин». В феврале этого года в отношении предприятия введено внешнее управление.

Первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров заявлял, что летом 2019 года новый инвестор «Цимлянские вина» намерен выйти на 30% мощности завода и производить по 3 млн бутылок вина в год.

ОАО «Цимлянские вина» — один из крупнейших производителей вин на Дону. Предприятие выпускало более 60 наименований продукции, в том числе шампанское, коньяк, игристые и «тихие» вина. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году доходы завода составили 255,3 млн руб., убыток — 143,1 млн руб.

Кристина Федичкина