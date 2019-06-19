В Ростове в Левенцовке построят автодорогу за 92 млн рублей

Дирекция по строительству транспортной инфраструктуры ищет подрядчика на строительство автомобильной дороги на проспекте им. Маршала Жукова в Ростове, информация об этом есть на портале госзакупок. Максимальная стоимость контракт0а - 92,1 млн руб.

Новая дорога будет простираться от ул. Еременко до улицы 339-й Стрелковой Дивизии. Покрытие трассы будет состоять из выравнивающего слоя из песка, основания из щебня и асфальтобетонной смеси. Здесь проведут наружные электрические сети и линии связи. Также будут устроены наружные сети канализации, водо- и теплоснабжения. Строительство дороги подрядчик должен закончить до 30 октября.

Дарья Голякова