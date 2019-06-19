В Ростове из-за плохого содержания дорог с начала года произошло 147 ДТП

С начала текущего года в Ростове недостатки в содержании дорог сопутствовали совершению 147 ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по области.

По данным ведомства, в результате этих аварий погибли десять человек, 190 получили травмы. Основными причинами ДТП стали отсутствие разметки, дорожных знаков, пешеходных ограждений и уличного освещения. Всего с начала года инспекторы ГИБДД выявили более 4,5 тыс. недостатков и выдали более 2,2 тыс. предписаний на их устранение владельцам дорог.

Кроме того, в сообщении отмечается, что в Ростове продолжается борьба с несанкционированными парковками. Так, с начала года ликвидировали около 70 незаконных ограждений.

Кристина Федичкина