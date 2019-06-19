Здание банка «Донинвест» в Новочеркасске продали за 13 млн рублей

Новочеркасский офис банка «Донинвест» по адресу пр. Платовский, 59, продали на торгах за 13 млн руб., информация об этом есть в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Новым владельцем здания стал ИП Крутилин Алексей Леонидович. Кроме самого двухэтажного здания банка, в собственность предпринимателя перешел земельный участок под ним, мебель, пожарная и охранная сигнализация, две сплит-системы и кассовый сейф второго класса.

Напомним, здание главного офиса банка «Донинвест», расположенное по адресу Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99, в середине сентября 2017 года купила ИП Шеремет Светлана Николаевна. Цена приобретения составила 139,1 млн руб. Право выкупа здания ИП получила как единственный участник торгов по продаже имущества банка «Донинвест», проводимых в рамках конкурсного производства этой кредитной организации.

Дарья Голякова