Жена главного архитектора Ростова попросила президента разобраться в деле мужа

Супруга бывшего главного архитектора Ростова Романа Илюгина Екатерина записала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой проверить законность возбуждения уголовного дела против ее мужа. Видеозапись женщина разместила в соцсетях.

«Сегодня мною отправлено видеообращение на Прямую линию к Президенту, в котором изложено, что следственный комитет держит моего мужа Илюгина Романа - главного архитектора Ростова-на-Дону пятый месяц в СИЗО и предлагает принять вину на себя. Но мой муж невиновен и отказывается себя оговаривать. Его продолжают держать под стражей, продлевая меру пресечения», - подписала под видео госпожа Илюгина.

Напомним, господина Илюгина задержали в декабре прошлого года по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, он выдал застройщику разрешение на строительство индивидуального жилого дома, однако в том месте возвели нежилое здание коммерческого назначения. Позднее суд признал его опасным строением. Следствие считает, что чиновник разрешил строительство жилья, не получив от застройщика необходимый пакет документации.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, в апреле обвинение переквалифицировали на более тяжкое. Теперь экс-чиновника обвиняют по ч.3 ст.286 «Превышение должностных полномочий», хотя изначально его подозревали по ч.1 этой же статьи. Максимальное наказание, грозящее господину Илюгину, увеличилось с 4 до 10 лет лишения свободы. По словам адвоката архитектора Екатерины Водяник, фабула дела осталась та же, никаких новых обстоятельств и доказательств в деле не появилось. По мнению защиты, переквалификация дела нужна для оправдания содержания обвиняемого под стражей.

Дарья Голякова