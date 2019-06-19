На Дону население задолжало за газ 708 млн рублей

Просроченная задолженность населения Ростовской области за газ на 1 июня этого года составила 708,1 млн руб., сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону». Это на 13 млн руб. меньше, чем на 1 июня прошлого года.

«Сокращение просроченной дебиторской задолженности населения области связано с усилением претензионно-исковой работы компании, укреплением платежной дисциплины, отключением абонентов-неплательщиков», - передает пресс-служба слова заместителя генерального директора по работе с социально-значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Марины Лагутиной.

Наибольшее количество должников выявили на Ростовском, Таганрогском и Шахтинском участках. С начала года «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» отключил подачу газа 4,1 тыс неплательщикам. Их общий долг составляет 128,9 млн руб.

Дарья Голякова