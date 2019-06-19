В Петербурге после реставрации открыли Банковский мост с грифонами

В среду, 19 июня, в Петербурге после длительных реставрационных работ торжественно открыли Банковский мост через канал Грибоедова. Одновременно с этим на историческую переправу вернули скульптуры грифонов, которые были демонтированы в январе 2017 года и все это время находились на реставрации.

“Ъ-СПб” писал, что изначально Банковский мост планировалось открыть в 2018 году, однако работы затянулись из-за ремонта несущей части переправы.

Стоимость ремонта моста составила 35,96 млн рублей.