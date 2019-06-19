Средний возраст автомобилей с пробегом в Ростовской области превысил 11 лет

В Ростовской области средний возраст автомобилей с пробегом составил 11,4 года, что совпадает со средним показателем по стране в целом, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам пяти месяцев 2019 года превысил 2 млн ед. Объем вторичного рынка в Ростовской области составил 59 тыс. шт.

Самые «молодые» автомобили оказались в Чечне, Москве и Татарстане — здесь их средний возраст составляет менее девяти лет. Еще в шести регионах страны (Санкт-Петербург, Дагестан, Чувашия, Удмуртия, Самарская область и Пермский край) он не дотягивает до десяти лет, а в Подмосковье и ХМАО — равен им.

В остальных российских регионах средний возраст легковых автомобилей с пробегом, проданных с января по май, превышает десять лет. Самые «старые» машины в стране перепродаются в субъектах Дальнего Востока.

Кристина Федичкина