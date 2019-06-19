В Краснодаре на мастера микротоннельного комплекса завели дело за смерть рабочего

На Кубани в отношении 41-летнего мастера микротоннельного комплекса ООО «Подзембурстрой» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работах, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, 21 февраля текущего года компания работала на объектах «Морской глубоководный выпуск очищенных вод» и «Глубоководный выпуск солевого раствора» на территории ООО «ОТЭКО-Портсервис» в морском порту Тамань Темрюкского района. Во время работы одного из работников поразило электрическим током, он погиб. Отмечается, что мужчина работал без электроизоляционных перчаток и сапог. По версии следствия, мастер допустил нарушения правил безопасности, из-за чего и погиб сотрудник компании. Расследование уголовного дела продолжается.

Кристина Федичкина