Смольный расторг с инвестором договоры аренды участков в устье реки Смоленки

Власти Петербурга расторгли с ООО «Новые территории девелопмент» договоры аренды на два участка в устье реки Смоленки на Васильевском острове, где собирались построить гостиничный комплекс. Об этом в соцсетях сообщил депутат петербургского ЗакСобрания Борис Вишневский.

По данным «Фонтанки.ру», позже эту информацию подтвердил заместитель председателя комитета имущественных отношений Петербурга Александр Герман.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Куйбышевский райсуд Петербурга запретил застраивать территорию в устье реки Смоленки, постановив отменить соответствующее разрешение, выданное Госстройнадзором. Застройщик — компания «Плаза Лотус Групп» братьев Зингаревичей — заявил о намерении обжаловать это судебное решение. В свою очередь, в Смольном отметили, что продолжат вести переговоры с инвестором о сохранении за ним данной территории.