УФАС удовлетворило жалобу «ПетербургГаза» на компанию с похожим названием

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России удовлетворила жалобу газораспределительной организации «ПетербургГаз» на действия компании ООО «ПетробургГаз», занимающейся ремонтом и техническим обслуживанием внутриквартирного газового оборудования и выбравшей для осуществления предпринимательской деятельности похоже название. Об этом сообщили в пресс-службе ГРО «ПетербургГаз».

В антимонопольном ведомстве посчитали, что использование коммерческой организацией сходного до степени смешения фирменного наименования и практически идентичного номера телефона («ПетробургГаз» использует комбинацию цифр с номером «04») может быть причиной ошибочного выбора потребителей и отрицательно повлиять на деловую репутацию ГРО «ПетербургГаз».

Заслушав доводы представителей сторон, комиссия петербургского УФАС признало жалобу «ПетербургГаза» обоснованной. Ответчику предписано в трехмесячный срок изменить свое фирменное название.