ФК «Ростов» потратит на организацию и проведение матчей 24 млн рублей

АО футбольный клуб «Ростов» заключит с компанией «Спорт-Инжиниринг» контракт на оказание услуг по организации и проведению матчей команды в рамках Чемпионата России и Кубка России по футболу, а также приуроченных к матчу предыгровых тренировок команд с 12 июля по 31 декабря 2019 года. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно документам, всего подрядчик получит более 24 млн руб., почти по 2,5 млн руб. за один матч. За эти средства подрядчик должен будет подготавливать стадион к матчам, проводить уборку трибун, следить за количеством необходимых скамеек футболистов, проверять оборудование, приводить в порядок медкабинеты и раздевалки, организовывать трансляцию матча, наладить билетно-пропускную систему стадиона и т. п.

Кристина Федичкина