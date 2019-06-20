Юморотворческая миссия

В среду в Москве прошли переговоры глав МИД России и Швейцарии Сергея Лаврова и Игнацио Кассиса. Впрочем, гораздо более неожиданным было посещение российским министром посольства Швейцарии, открывшегося после реконструкции. За тем, как Сергей Лавров отдавал должное стране, не присоединившейся к санкциям ЕС, и учил дипломатов русским пословицам, следила корреспондент “Ъ” Галина Дудина.

Глава швейцарского внешнеполитического ведомства Игнацио Кассис официально побывал в Москве впервые. Со своим российским коллегой он уже виделся в 2017–2018 годах в Вене, Женеве и Нью-Йорке, а теперь министры встречались как старые друзья. За два дня они оценили работы по реконструкции посольства Швейцарии в Москве на Чистых прудах, а также провели переговоры, пресс-конференцию и, наконец, обед.

Круг вопросов, затронутых на переговорах в среду, был максимально широким: торгово-экономические связи (у Швейцарии почти $12 млрд накопленных прямых инвестиций в России и десятое место среди иностранных инвесторов, у РФ — $18 млрд), сотрудничество между регионами двух стран, положение дел в Совете Европы, на Украине, в Венесуэле, Сирии и в целом на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Менее формальным было общение министров накануне вечером. Главу МИД РФ практически невозможно застать где-то в иностранном посольстве в Москве, но в этот раз он согласился не просто заглянуть на вечер открытия посольства Швейцарии после реконструкции, но и задержался там и даже произнес речь. Такой жест был сделан в адрес одной из тех немногих европейских стран, которые не стали присоединяться к санкциям ЕС в отношении РФ (хотя и ввели отдельные меры, чтобы избежать попыток обойти санкции через Швейцарию).

Присутствие Сергея Лаврова на приеме вызвало оживление, хотя и здесь не удалось совсем отвлечься от острых вопросов. Так, супруга партнера фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля Сесиль Дельпаль рассказала корреспонденту “Ъ”, что подошла к министру и напомнила тому о продлении ареста ее мужа. Министр, по ее словам, заверил, что в курсе ситуации.

Само торжественное мероприятие было наполнено глубоким символизмом. Один из первых камней, заложенных в основание посольства, был добыт в Андерматте, поблизости от памятника Суворову и знаменитого Чертова моста в кантоне Ури, где в 1799 году русская армия одержала победу над наполеоновскими войсками. А вечер открытия посольства и вовсе «должен был стать волной швейцарской мягкой силы», как объяснял перед открытием этого торжественного мероприятия глава Presence Switzerland Никола Бидо, перечисляя, чем знаменита Швейцария — горами, архитектурой, музыкой, кухней. Всего этого на приеме было предостаточно. Во внутреннем дворе посольства гостей ждал концерт с участием сотни российских и швейцарских музыкантов, в том числе игравших на огромных горнах. Гостями подавали раклет, ризотто, сыры и шоколад, в то время как на экранах сменяли друг друга виды летней и зимней Швейцарии.

«Мы только отпраздновали 200-летие дипломатических отношений, и пора было построить что-то новое на следующие 200 лет»,— объяснял необходимость реконструкции посол Швейцарии Ив Россье. После работ по реконструкции здесь поместились посольство, консульское представительство, резиденция посла, а также бизнес- и туристическое и культурное представительство.

Посол приехал в Москву в 2017 году и за это время подтянул свои знания языка, что и продемонстрировал, перейдя на русский и признавшись, что любит Россию. «Вот то немногое, что я понял о России за эти два года,— объяснял он.— Хороша страна Россия! Здесь пасется конь в пальто. Здесь родился, жил и умер знаменитый дед Пихто». Перечислив еще с десяток поговорок, он закончил: «Только тот меня поймет, кто в России поживет!»

«Я ничего не понял, но это было красиво»,— взял слово глава МИД Швейцарии. Он объяснил, что инвестиции в строительные работы — свидетельство того, какое значение Берн придает отношениям с Россией. «Даже в нынешние времена постоянных международных потрясений Швейцария привержена ведению непрерывного диалога со всеми действующими сторонами и проводит максимально беспристрастную и сбалансированную политику»,— убеждал он гостей.

«Мы небольшая страна, так что проблем с нами всегда меньше, и мы не входим в политические блоки. Это не значит, что мы всегда со всеми согласны, но это позволяет нам иметь независимую внешнюю политику. Думаю, что в России и других странах это ценят»,— подтвердил “Ъ” посол Россье. В том же ключе швейцарскую позицию объяснял корреспонденту “Ъ” и депутат Национального совета Фабиан Молина, сопредседатель группы парламентского комитета по связям с Россией. По его словам, в Швейцарии стремятся сохранять нейтралитет и улучшать отношения с Россией, хотя и не приемлют присоединение Крыма и не забыли прошлогоднего скандала вокруг предполагаемых российских шпионов (эту тему Сергей Лавров назвал «закрытой»).

«Мы видим стремление наших швейцарских друзей развивать сотрудничество и взаимодействие на взаимовыгодной основе во всех возможных областях и отвечаем им взаимностью»,— не остался в долгу Сергей Лавров, украсивший свое выступление шутками и комплиментами швейцарскому вкусу и изысканности. Впрочем, он все же напомнил послу Швейцарии: «Если вдруг вы попадете под санкции, то вспомните еще одну пословицу: волков бояться — в лес не ходить». После выступления министра посол Россье, продолжая прибегать к помощи фольклора, заверил корреспондента “Ъ”: «Я не трус, и я не боюсь».