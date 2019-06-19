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Товарный знак краснодарского завода «Седин» продают за 500 тысяч рублей

Конкурсный управляющий ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод “Седин”» Евгений Слушкин выставил на открытый аукцион товарный знак предприятия. Его начальная цена составляет 500 тыс. руб., говорится в сообщении, размещенном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в мае 2016 года Арбитражный суд Краснодарского края признал ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод “Седин”» банкротом и ввел на нем процедуру конкурсного производства. На тот момент должник имел просроченную задолженность в сумме 275 млн руб. и имущество балансовой стоимостью 419 млн руб. (станки и оборудование). По данным Kartoteka.ru, «Краснодарский станкостроительный завод Седин» является правообладателем товарного знака «Завод Седина» (графический знак с изображением букв ЗС), который применяется для продукции машиностроения. В ходе банкротства товарный знак был включен в конкурсную массу.

История Завода имени Седина ведет свое начало с 1911 года. В советские годы предприятие являлось ведущим производителем станков в стране и экспортировало их в 65 стран мира. В постсоветское время дела на предприятии шли плохо, и в 2015 году на заводе было введено наблюдение, закончившееся банкротством. Тем не менее, при поддержке федеральных и краевых властей на мощностях завода в 2016 году был создан Южный завод тяжелого машиностроения (ЮЗТС). В мае этого года ЮЗТС отправил свой первый станок в Европу, сейчас ведутся переговоры с представителями других государств, включая Кубу. Ранее на сочинском инвестфоруме было подписано соглашение об инвестиции в предприятие 3 млрд руб.

На сегодняшний день на покупку нового оборудования и перенос части производства из старых цехов завода Седина вложено уже 700 млн руб. Станки ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» поставляются в регионы России, а также в Грузию, Латвию, Казахстан, Азербайджан и ряд других государств. К концу 2018 года уставный капитал ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» составил более 212 млн руб.

Дмитрий Михеенко


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