В Ростовской области запустят портал торговой инфраструктуры

Интерактивная карта объектов потребрынка и мест несанкционированной торговли Ростовской области заработает в декабре текущего года, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона. На карте будут отмечены точки размещения торговых центров и комплексов, розничных рынков и магазинов. Также на карту будут нанесены места несанкционированной торговли.

По словам губернатора региона Василия Голубева, карта объектов несанкционированной торговли должна действовать по аналогии с имеющейся картой свалочных очагов. «Речь не идет о том, чтобы запретить людям торговать. Напротив, необходимо создавать условия для цивилизованной торговли и следить за соблюдением порядка в каждом муниципальном образовании. Недопустима волокита при выдаче разрешений на торговлю – зачастую это и провоцирует появление несанкционированных точек»,— приводятся слова губернатора в сообщении.

Отмечается, что доступ к порталу будет возможен с мобильных телефонов.

Юлия Заикина