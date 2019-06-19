ФК «Ростов» сыграет первый матч в новом сезоне 13 июля

На сайте Российской премьер-лиги опубликовали расписание чемпионата России по футболу на сезон 2019/20 до восьмого тура. Согласно нему, первый матч футбольного клуба «Ростов» состоится 13 июля на домашнем поле — команда встретится с ФК «Оренбург». Через неделю, 20 июля, на «Ростов-Арене» хозяева поля встретятся с московским «Спартаком».

После этого ростовская команда проведет два выездных матча: 28 июля «Ростов» сыграет против тульского «Арсенала», 3 августа — против «Урала». В пятом туре чемпионата России, 12 августа, «Ростов» а примет на своем поле «Крылья Советов». В шестом туре, 18 августа, команда сразится в гостях с «Уфой». Седьмой тур пройдет на ростовском поле, 25 августа «Ростов» примет казанский «Рубин». 31 августа ФК «Ростов» сыграет в Москве с «Локомотивом».

Кристина Федичкина