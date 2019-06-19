Имущество «Капиталбанка» распродали за 43 млн рулей

Бывшую собственность «Капиталбанка» продали на торгах за 42, 7 млн руб., информация об этом есть в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Всего на торги выставлялось три лота. Самым дорогостоящий из них, нежилое помещение в Ростове по ул. Нансена площадью 907,6 кв.м, купила за 38,2 млн руб. индивидуальный предприниматель Ирина Яковлева.

Предприниматель Рашид Салпагаров приобрел пять нежилых зданий с участками под ними в селе Чалтырь за 3,4 млн руб. Кроме того, земельный участок площадью более 2 тыс. кв.м в Азовском районе Ростовской области приобрела за 149,2 тыс. руб. предприниматель Анна Ивченко.

Напомним, в феврале 2016 года ЦБ РФ отозвал у Капиталбанка лицензию, мотивировав это наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. Регулятор посчитал, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. После этого арбитражный суд Ростовской области признал его банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство.

«Капиталбанк» был учрежден в 1993 году, его центральный офис был расположен в Ростове-на-Дону, также он имел отделения в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Туле, Воронеже, Волгограде, Брянске, Калуге и Орле. По данным ЦБ РФ, на дату отзыва лицензии у «Капиталбанка» было десять совладельцев с долями от 7,8% до 13,83%. Это граждане России, Латвии и Литвы, в том числе подозреваемый в мошенничестве Юрий Осипов.

Дарья Голякова