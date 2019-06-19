В Сочи подрядчиков обвиняют в хищении 77 млн рублей у перинатального центра

Руководителя и финансового директора сочинской компании ООО «СК «Кубань» обвиняют в особо крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

По версии следствия, подозреваемые в 2016 году похитили бюджетные средства, выделенные на приобретение медицинского оборудования для перинатального центра Сочи, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Компания заключила договор поставки с ООО «Медрус» и не оплатила оказанные по нему услуги. Подрядчики получили оборудование и предъявили его распорядителю бюджетных средств, который на основании наличия оборудования подписал акты выполненных работ на 77 млн руб. Однако поставщик оспорил неоплаченную сделку в арбитражном суде и расторг договор.

Вину обвиняемые не признают. Их дело направлено в Ленинский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.

Дарья Голякова