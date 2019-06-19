На Ставрополье похитителей приговорили к 28 годам на двоих

Двоих жителей Невинномысска Александра Охонько и Игоря Магомедова признали виновными в похищении человека (ст. 126 УК РФ), вымогательстве (ст. 163 УК РФ), причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), и невозвращение в исправительное учреждение (ч. 2 ст. 314 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Суд установил, что в 2015 году отбывавшего срок за наркотики Охонько отпустили на неделю для свидания с больной матерью. В это время осужденный познакомился с внуком директора кирпичного завода и решил похитить его с целью выкупа. Для осуществления замысла Охонько привлек своего знакомого Магомедова, купил сим-карты для связи с родственниками похищенного и банковские карты для перечисления выкупа. Затем злоумышленники привезли потерпевшего в Кочубеевский район, якобы на отдых. Там они под видом напитка предложили молодому человеку выпить одурманивающее вещество. Он сделал глоток и потерял сознание. Охонько решил, что похищенный умер, и закопал его в безлюдном месте.

Забрав телефон потерпевшего, организатор похищения отправлял его родственникам сообщения и требовал выкуп 5 млн руб., угрожая убить похищенного. Однако родственники молодого человека обратились к правоохранителям, которые нашли и задержали злоумышелнников.

Суд приговорил Охонько к 16 годам, а Магомедова к 12 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

Дарья Голякова