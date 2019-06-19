На ООО «Евродон-Юг» планируют открыть конкурсное производство

Кредиторы ООО «Евродон-Юг» намерены обратиться в суд с ходатайством об открытии конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротах.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Евродон-Юг» зарегистрировано в 2009 году в Ростовской области. Компания занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Управляющая компания — «РК Проект». В декабре 2018 года «ВЭБ.РФ» попросил суд признать «Евродон-Юг» банкротом, сумма исковых требований составляла 10,1 млрд руб. В конце января текущего года суд признал компанию банкротом, на предприятии была открыта процедура наблюдения.

Кристина Федичкина