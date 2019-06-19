19 июня, среда
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

На оборудование волгодонской больницы выделили 15,4 млн рублей

Из резервного фонда Ростовской области выделили волгодонской городской больнице № 1 почти 15,4 млн руб., об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Средства пойдут на покупку медицинской мебели и оборудования: скрининговые системы для диагностики нарушений дыхания во время сна, дыхательные тренажеры, специальные тренажеры для опорно-двигательного аппарата, ультрафиолетовые бактерицидные облучатели, дефибриллятор, электрокардиограф и др.

В сообщении также отмечается, что в этом году будет закончен капремонт терапевтического корпуса больницы.

Кристина Федичкина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Мероприятия

пресс-релиз

Профиль пользователя