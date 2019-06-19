В аварии в Краснодарском крае пострадали 16 человек

В Северском районе Краснодарского края после столкновения рейсового автобуса и большегруза Volvo в больницы доставлены 16 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. Среди пострадавших – трое подростков.

По данным полиции, около 7:45 в Северском районе на трассе А-46 водитель автобуса, выполнявшего рейс по маршруту поселок Ахтырский – Краснодар, не выбрал безопасную скорость и не выдержал нужную дистанцию, в результате чего автобус врезался в грузовик. Всего в автобусе было 30 человек. В лечебные учреждения для осмотра доставлены 15 пассажиров и водитель. Информация о произошедшем уточняется, на месте работают сотрудники ДПС, сообщили в полиции.

Анна Перова, Краснодар