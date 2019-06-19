В ростовской аптеке лекарства «аптечной наркомании» хранили на полу

В Ростовской области аптечную организацию ООО «Основа Фарм» оштрафовали за неправильное хранение лекарств, сообщает пресс-служба Росздравнадзора по региону.

Сотрудники ведомства провели внеплановую проверку в аптеке, так как ранее организация нарушала правила хранения лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. Про проверке более 1,1 тыс. упаковок препаратов, пользующихся популярностью среди наркоманов, находились в шкафу с верхней и санитарной одеждой, на полу, в ящиках тумбочки письменного стола и в ящиках кассы.

Юридическое лицо и директор ООО «Основа Фарм» были привлечены к ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, общая сумма штрафов составила 140 тыс. руб.

Кристина Федичкина