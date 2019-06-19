Девятым кандидатом на пост главы Башкирии стал политтехнолог Владимир Барабаш

На выборы главы Башкирии выдвинулся девятый кандидат — бывший советник вице-мэра Уфы по строительству Александра Филиппова, в прошлом политтехнолог Владимир Барабаш. Как следует из данных Центризбиркома республики, уроженца украинского города Винницы выдвинуло региональное отделение партии «Гражданская сила». Напомним, что в 2014 году от этой партии на должность президента Башкирии баллотировался экс-премьер республики Раиль Сарбаев, но в последний момент партия отказала ему в поддержке.

Владимир Барабаш родился в сентябре 1980 года, окончил Уфимский государственный авиационный технический университет, работает директором Фонда развития городских проектов (учрежден им самим и его деловым партнером Виталием Пилипчуком).

Выборы главы Башкирии пройдут 8 сентября. Выдвижение кандидатов завершается завтра, регистрация — 20 июля. В выборах главы могут участвовать только кандидаты, выдвинутые политическими партиями. Ранее своих претендентов определили «Единая Россия» (врио главы региона Радия Хабирова), «Зеленые» (бьюти-блогера, владельца модельного агентства Санию Тимасову), ЛДПР (депутата Госдумы Ивана Сухарева), КПРФ (главу рескома, депутата Курултая Юнира Кутлугужина), Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (блогера, предпринимателя Владимира Кобзева), «Патриоты России» (экс-владельца банка «Восток», предпринимателя Рафиса Кадырова), «Справедливая Россия» (директора охранного агентства, главу реготделения Юрия Игнатьева), «Яблоко» (юриста по делам дольщиков Зульфию Гайсину).

Ирина Самойлова