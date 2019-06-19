В Крыму создан первый взвод туристической полиции

В Ялте создан первый взвод туристической полиции, который будет патрулировать места массового пребывания туристов. Взвод образован при отдельной роте патрульно-постовой службы городского МВД. У полицейских будут нарукавные отличительные знаки на русском и английском языках.

«Основной задачей подразделения является патрулирование мест массового пребывания отдыхающих и зарубежных гостей, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений»,— рассказали «РИА Новости» в пресс-службе крымского управления МВД.

В ведомстве уточнили, что все работники взвода обязаны знать английский язык. Полицейские также «занимаются изучением других иностранных языков» и «более детально изучают достопримечательности Крыма», добавили в МВД.

С начала 2019 года Крым посетило более 100 тыс. иностранных туристов, в том числе из стран Евросоюза и США, рассказал председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. По словам главы парламента Владимира Константинова, основой для роста турпотока стало открытие Крымского моста. Кроме того, в апреле регион отложил введение курортного сбора.

Почему в Крыму не спешат с введением сбора, читайте в интервью “Ъ” Алексея Черняка.