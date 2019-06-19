Партия Зеленского представила стратегию по борьбе с коррупцией

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» разработала план по борьбе с коррупцией. Он подразумевает восемь шагов, в числе которых — очистка прокуратуры, независимость антикоррупционных органов, а также денежное вознаграждение за выявление коррупции.

Полный план опубликован в Telegram-канале партии. В частности, предлагается:

создать полноценную национальную систему электронного управления;

радикально «очистить и перезагрузить» прокуратуры;

обеспечить реальную независимость антикоррупционных органов;

перевести максимально возможное количество государственных услуг в онлайн;

усилить ответственность за коррупционные преступления — внедрить обязательную конфискацию имущества коррупционеров;

создать систему защиты свидетелей и ввести систему денежного вознаграждения для граждан за выявление коррупции;

основывать любое расследование в отношении бизнеса на принципе презумпции добропорядочности;

принять закон о создании временных следственных комиссий в Верховной раде, что «позволит привлекать к ответственности коррумпированных и некомпетентных чиновников.

За борьбу с коррупцией в команде господина Зеленского отвечает Руслан Рябошапка, заслуженный юрист Украины, экс-сотрудник Transparency International и Национального агентства противодействия коррупции. Всего через несколько дней после вступления в должность он уже добился для Национального антикоррупционного бюро Украины права получать информацию от зарубежных следственных органов напрямую, а не через Генпрокуратуру Украины, как было раньше.

О ситуации на Украине читайте в публикации “Ъ” «Владимир Зеленский собирает друзей».