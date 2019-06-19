Партия Зеленского представила стратегию по борьбе с коррупцией

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» разработала план по борьбе с коррупцией. Он подразумевает восемь шагов, в числе которых — очистка прокуратуры, независимость антикоррупционных органов, а также денежное вознаграждение за выявление коррупции.
Полный план опубликован в Telegram-канале партии. В частности, предлагается:
За борьбу с коррупцией в команде господина Зеленского отвечает Руслан Рябошапка, заслуженный юрист Украины, экс-сотрудник Transparency International и Национального агентства противодействия коррупции. Всего через несколько дней после вступления в должность он уже добился для Национального антикоррупционного бюро Украины права получать информацию от зарубежных следственных органов напрямую, а не через Генпрокуратуру Украины, как было раньше.
О ситуации на Украине читайте в публикации “Ъ” «Владимир Зеленский собирает друзей».
просмотров: 120056
просмотров: 75832
просмотров: 70719
просмотров: 59439
просмотров: 39052