Что останется от законов после применения «регуляторной гильотины»

Проекты процессуального и материально-правового законов о КНД планируется внести в Госдуму в октябре 2019 года, рассмотреть их в осеннюю сессию, а в течение 2020 года сформировать подзаконные акты по закону о КНД. «Это 9–10 тыс. (подзаконных актов.— “Ъ”). У самих контрольно-надзорных органов нет четкого понимания — сколько у них актов, регулирующих сферу контрольно-надзорной деятельности»,— отметил господин Чуйченко, предположив «кратное, а может быть, и десятикратное» сокращение числа таких актов: собственно, в этом, как и предполагается, будет заключаться процесс «гильотинирования» корпуса актов о КНД. Напомним, сам по себе принцип «регуляторной гильотины» предполагает, что нормативно-правовые акты (НПА), относящиеся к КНД, будут пересматриваться и актуализироваться до 2021 года, а все неактуализированные НПА автоматически утратят силу с этого срока.

Евгения Крючкова, Дмитрий Бутрин