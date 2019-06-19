Что граждане думают об обращении в органы надзора

Вчера РАНХиГС опубликовал краткую версию соцопроса о результативности КНД, из которого следует: в 2019 году менее половины (42,5%) граждан считают деятельность надзорных органов влияющими на уровень защищенности их интересов (в 2018 году — 50,8%), лишь 45% имеющих потребности в защите интересов обращаются в надзоры, лишь 45,6% обратившихся получили содержательный ответ, чуть меньше — удовлетворительное решение. Среди ранее обращавшихся в органы надзора и после этого рекомендующие другим в них обращаться — 19,3% от опрошенных.

Дмитрий Бутрин