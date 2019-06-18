S&P: новые экологические требования ЕС ударят по прибылям автоконцернов в 2019–2020 годах

В соответствии с аналитическим докладом рейтингового агентства S&P Global Ratings, прибыли присутствующих в ЕС автоконцернов могут пострадать от вступления в силу новых требований ЕС к экологичности машин. В 2020 году в ЕС начнут действовать более строгие правила ЕС по выбросам для легковых, а также малотоннажных коммерческих автомобилей (стандарт «Euro 6d» — выброс CO2 в объеме 95 г/км). Эксперты агентства отмечают, что почти всем крупным автоконцернам, присутствующим в ЕС, кроме Toyota, предстоит менее чем за два года — до наступления 2021 года — сократить выбросы CO2 в среднем более чем на 20 г/км. Так, например, в пятерке самых популярных моделей по продажам в ЕС по итогам первого квартала находятся Volkswagen Golf 1,9 TDI с уровнем выброса 119–162 г/км (в зависимости от модификации и двигателя), Volkswagen Polo (95–180 г/км), Renault Clio (104–114 г/км), Mercedes Classe C (103–132 г/км).

Необходимость снижать уровень выбросов за короткий срок, по мнению S&P, приведет к тому, что компаниям придется тратить еще больше средств на новые технологии снижения выбросов, что негативно отразится на их прибыльности в течение 2019–2020 годов. При этом даже вывод на рынок новых электромобилей к поставленному сроку не поможет автоконцернам достичь поставленных ЕС целей по выбросам, поскольку в масштабах всей Европы полностью электрические автомобили пока еще не могут конкурировать по массовости с традиционными. S&P отмечает, что уже сейчас европейский автопром вынужден инвестировать в новые технологии по снижению выбросов около €50 млн в год, что составляет порядка 5% от его ежегодных продаж.

По мнению экспертов S&P, чтобы минимизировать негативные последствия от вступления в силу новых стандартов, автоконцернам необходимо оптимизировать продаваемый в ЕС модельный ряд, сделав упор на модели с более низкими выбросами и сократив до минимума или вовсе прекратив продажу моделей с более высокими выбросами. Кроме того, S&P рекомендует развивать уже существующие линейки гибридных моделей, не снижая темпов вывода на рынок полностью электрических машин. Кроме того, перспективным представляется схема формирования т. н. открытых пулов по выбросам. Весной подобное соглашение заключили Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Tesla — они создали пул, в котором выбросы автомобилей двух компаний будут оцениваться в совокупности. Ни FCA, ни Tesla не раскрывают финансовых деталей соглашения и каких-либо подробностей. Как сообщает FT, FCA «согласилась заплатить несколько сотен миллионов евро» компании Tesla за создание такого пула.

Евгений Хвостик