Борис Джонсон укрепил лидерство в гонке за пост главы Консервативной партии

Бывший мэр Лондона Борис Джонсон с большим отрывом победил во втором туре выборов лидера Консервативной партии Великобритании. Набрав 126 голосов, господин Джонсон опеределил ближайшего соперника — министра иностранных дел Джереми Ханта — на 80 голосов.
Вместе с Борисом Джонсоном в следующий тур прошли еще четверо кандидатов — Джереми Хант, Майкл Гоув, Рори Стюарт и Саджид Джавид. Доминик Рааб не смог набрать необходимое количество голосов и выбыл из гонки.
Полученные господином Джонсоном голоса практически гарантируют ему выход в финал, так как до завершающего тура выборов голосуют только депутаты-тори Палаты общин, которых всего 313 человек. В первом туре за кандидатуру политика было отдано 114 голосов при необходимых 17-ти.
По данным опроса, проведенном на сайте консерваторов ConservativeHome, в финальном туре Борис Джонсон победит любого из оставшихся соперников с большим преимуществом, набрав около 70% голосов.
К 20 июня должно остаться не более двух кандидатов. Затем выбирать из двух финалистов будут уже все члены Консервативной партии, которых насчитывается в королевстве более 160 тыс. Победитель гонки за пост лидера Консервативной партии Великобритании автоматически становится премьер-министром страны.
Ранее в случае избрания на пост главы правительства Борис Джонсон заявлял, что не намерен платить Евросоюзу отступные за «Брексит», пока не добьется приемлемых условий выхода. Речь идет о сумме в 39 млрд фунтов ($50 млрд). В таком случае господин Джонсон считает необходимым выход Британии из ЕС без соглашения.
Напомним, 24 мая 2019 года британский премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке. Одной из возможных причин ее решения могло стать нежелание правительства поддержать представленный ею новый вариант сделки по «Брекситу».
Подробнее о том, как британские консерваторы выбирают себе нового лидера, читайте в материале “Ъ” «Борис Джонсон пробивается к креслу премьера».
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