Индейку возьмет Azimut

Некогда третий производитель индейки в России Башкирский птицеводческий комплекс им. Гафури (БПК) может отойти неожиданному инвестору. Комплекс мощностью 26 тыс. тонн мяса в год может арендовать структура владельца Azimut Hotels Александра Клячина. Но к перезапуску остановленного производства рынок уже будет насыщен, предупреждают эксперты.

Вопрос о передаче комплекса БПК в аренду ООО «Птицеводческий комплекс» вынесен на заседание комитета кредиторов БПК, назначенное на 1 июля. Информация есть в реестре сведений о банкротствах. В ЕГРЮЛ зарегистрировано два ООО «Птицеводческий комплекс» в Москве 5 и 6 декабря 2018 года. Обе компании подконтрольны Gleden Invest, управляющей активами Александра Клячина (занимает 56-е место в рейтинге Forbes с состоянием $1,7 млрд). Бизнесмену, в частности, принадлежит гостиничный оператор Azimut Hotels, девелоперская компания KR Properties, отель «Метрополь», завод плавленых сыров «Карат» и пр. В Gleden Invest отказались от комментариев. Но о том, что структуры господина Клячина интересовались БПК, знает и источник “Ъ” в отрасли.

БПК на паритетных началах принадлежал дочери экс-депутата Госдумы Марселя Юсупова Нелли Юсуповой и бывшему владельцу Уралкапиталбанка Дамиру Камилову. В 2017 году занимал третье место в России по производству индейки (бренд «Индюшкин») после «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова и «Евродона» (сегодня контролируется ВЭБ.РФ). Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев оценивает мощность БПК в 26 тыс. тонн мяса в год. Но компания столкнулась с трудностями. В марте 2018 года Арбитражный суд Республики Башкортостан ввел в отношении БПК процедуру наблюдения. Общий размер требований кредиторов — 17,5 млрд руб. Из этой суммы 12,7 млрд руб. приходится на долг перед Россельхозбанком. Еще 4 млрд руб.— задолженность перед фондом «Урал» экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова. Производство на БПК заморожено с осени 2017 года.

Как отмечает президент Agrifood Strategies, БПК не работал почти два года и оценить нынешнее состояние предприятия сложно. Аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин говорит, что стандартная ставка аренды в АПК — около 3–5% от стоимости имущества предприятия в год. Бухгалтерская стоимость активов БПК — более 12 млрд руб., следует из отчетности. Таким образом, ежегодная ставка аренды может быть до 600 млн руб.

У Александра Клячина сегодня нет активов в сельском хозяйстве. Но, считает Альберт Давлеев, сейчас не лучшее время для выхода на рынок индейки. «Дамате» объявила о запуске завода по переработке индейки мощностью 155 тыс. тонн, а группа «Черкизово» не исключила расширения «Тамбовской индейки» с 55 тыс. тонн мяса в год на 50%, напоминает он. По мнению господина Давлеева, с возможного запуска производства на БПК пройдет не менее девяти месяцев, а когда комплекс выйдет на полную мощность, рынок уже будет насыщен предложением от других производителей. Входной билет для новых игроков слишком дорогой, а перспективы быстрого возврата инвестиций неочевидны, заключает Альберт Давлеев.

По словам Александра Осина, стандартный вариант предполагает продажу комплекса БПК на торгах с распределением средств между кредиторами. Но, отмечает аналитик, возможна и сделка между «Птицеводческим комплексом» и кредиторами об аренде предприятия с последующим выкупом. Обычно имущество банкротов получается продать лишь с третьей или четвертой попытки и по заниженной на 60–70% стоимости, а кредиторы заинтересованы в скорейшем получении средств, отмечает господин Осин. Ранее замглавы Минсельхоза Башкирии Юрий Лысов говорил, что Россельхозбанк готов отдать инвестору БПК в аренду с последующим выкупом. В банке возможную сделку с «Птицеводческим комплексом» не прокомментировали.

Алексей Полухин, Халиль Аминов