«Газпром нефть шельф» забурится на Невском

Компания «Газпром нефть шельф» (дочка «Газпром нефти») переехала в бизнес-центр «Невский, 38», там она арендовала около 5 тыс. кв. м. Сделка позволит компании консолидировать разбросанные по городу офисные площади в рамках одного объекта.

О том, что ООО «Газпром нефть шельф» арендовала офисные площади в бизнес-центре «Невский, 38», принадлежащем холдингу «Империя» (развивает сеть бизнес-центров «Сенатор»), “Ъ” рассказал источник на рынке коммерческой недвижимости. Управляющий директор сети бизнес–центров «Сенатор» Дмитрий Золин подтвердил “Ъ” факт сделки, но ее подробности раскрыть отказался. В «дочке» «Газпром нефти» оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

По информации источника “Ъ” на рынке, «Газпром нефть шельф» взяла в аренду около 5 тыс. кв. м, а сделка была закрыта несколько месяцев назад. В мае компания завершила переезд в бизнес-центр и начала работать на новом месте, указывает он. Ранее офисы структуры «Газпром нефти» размещались в разных зданиях Петербурга, теперь же компания консолидировалась в рамках одного бизнес-центра, отмечает директор департамента офисной недвижимости Colliers International Игорь Темнышев. Компания, в частности, занимала площади в бизнес-центре в Зоологическом переулке, 2–4, где располагается «Газпром нефть».

По итогам 2018 года средняя ставка в бизнес-центрах класса А в локации, где расположен бизнес-центр, составила 2,5 тыс. рублей за квадратный метр в месяц, говорит руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St. Petersburg Игорь Кокорев. Объект экспонировался по ставке 2,5 тыс. рублей, однако финальная цена сделки зависит от множества факторов и договоренностей, добавляет господин Темнышев. Объекты в этой локации сопоставимого качества экспонируются по ставкам в диапазоне 2,2–2,8 тыс. рублей за квадратный метр, указывает он.

Здание бизнес-центра на Невском, 38, было построено в первой половине XVIII века по проекту архитектора Михаила Земцова и имеет статус памятника культурного наследия регионального значения. Общая площадь объекта составляет 12,6 тыс. кв. м. Холдинг «Империя» стал владельцем бизнес-центра в 2017 году, купив его у ООО «Актив С», которое на рынке связывали с основным владельцем «Уралсиба» Владимиром Коганом (см. “Ъ” от 02.11.2017). «После приобретения бизнес-центра мы провели его реновацию, обновили дизайн и инженерные системы»,— сообщил господин Золин. Прежние арендаторы помещений, которые заняла «Газпром нефть шельф», переехали в другие бизнес-центры «Сенатора», добавил он.

«Империя» управляет крупнейшей по количеству объектов и площади сетью бизнес-центров в Петербурге. Компания владеет 40 бизнес-центрами классов А и B, общей площадью около 352 тыс. кв. м. Последней сделкой холдинга стала покупка у группы ВТБ офисного здания на Большой Морской улице, 30, площадью 6,3 тыс. кв. м.

Господин Кокорев называет локацию, выбранную компанией «Газпром нефть шельф», удачной, но отмечает, что в центральной части города могут возникнуть сложности с парковкой. Свободных офисов такой площади осталось крайне мало на рынке Петербурга, а с учетом критериев арендатора выбор был почти что безальтернативным, уверен генеральный директор Colliers International в Санкт-Петербурге Андрей Косарев. Структуры «Газпрома» преимущественно предпочитают размещаться в наиболее качественных бизнес-центрах класса А и «Невский, 38» отвечает этому критерию, особенно после проведенной собственником реновации, полагает он.

Константин Куркин