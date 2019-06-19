«Ленэнерго» ускоряется с присоединением

ПАО «Ленэнерго» запустило онлайн-сервис по технологическому присоединению, который позволяет сократить срок оформления и исполнения договора на тридцать дней за счет того, что система автоматически просчитывает оптимальный вариант подключения заявителя к сетям. Сервис, в который «Ленэнерго» пока инвестировало 20 млн рублей, будет тиражироваться среди других дочерних компаний ПАО «Россети» и, возможно, ресурсоснабжающих организаций Петербурга. Эксперты отмечают, что за счет подобного сервиса энергетики сократят издержки, но снизить стоимость техприсоединения не получится, поскольку для населения и бизнеса и так существуют льготы.

Вчера «Ленэнерго» представило корпоративную геоинформационную систему, основная цель внедрения которой — сокращение сроков техприсоединения и упрощение самой процедуры. Теперь клиент при подаче заявки онлайн указывает точку на электронной карте, где располагается его объект, а программа просчитывает до 1000 вариантов прохождения трассы. Каждый из сформированных вариантов учитывает такие параметры, как длина трассы, уровень технических потерь, объем и стоимость выполнения работ, включая материалы. Программа предлагает специалисту «Ленэнерго» не менее пяти вариантов прохождения трассы в результате отбора, а тот, в свою очередь, выбирает оптимальный. Дальше программа в автоматическом режиме формирует технические условия, техзадание и проект. В результате срок подготовки срок подготовки договора на техприсоединение сокращается с 15 дней до одного дня, автоматическое формирование техусловий дает экономию 10 дней, а срок проектирования уменьшается с 30 до 15 дней. Речь идет о серьезном сокращении сроков техприсоединения в Петербурге. Сейчас «Ленэнерго» исполняет договор в среднем за 44,9 дня: до 15 кВт (население) — 18 дней, от 15 до 150 кВт (малый и средний бизнес) — 86,6 дня, от 150 до 670 кВт — 356,3 дня, от 670 кВт — 714,4 дня.

Гендиректор «Ленэнерго» Андрей Рюмин рассказал, что компания на данный момент инвестировала в продукт 20 млн рублей, разработка в основном осуществлялась силами специалистов «Ленэнерго». «С точки зрения сокращения издержек мы получим в десятки раз большие цифры. Но главная задача, которая стояла перед нами,— сокращение срока техприсоединения. Мы хотели бы, чтобы наша инновационная разработка была применена в других компаниях группы "Россетти", но это зависит от решения головной структуры»,— сказал господин Рюмин. Гендиректор «Россетей» Павел Ливинский, посетивший вчера Петербург, начинание «Ленэнерго» похвалил, а глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук предложил его использовать для городских ресурсоснабжающих компаний.

«ГИС будет помогать электросетевым компаниям экономить, но вряд ли это выльется в изменение стоимости техприсоединения. У компаний "Россетей" и так большие выпадающие доходы от льготников»,— считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. «Для конечного потребителя критически важны прогнозируемость сроков подключения и прозрачность подходов к расчету стоимости подключения. Ключевым фактором повышения эффективности взаимодействия с клиентами является обеспечение прозрачности в части возможности техприсоединения»,— отметил глава агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Алексей Кириченко