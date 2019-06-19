Беседы в чате довели до суда

Ростовский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Яна Сидорова, Владислава Мордасова и Вячеслава Шамшина, обвиняемых в покушении на преступление, организации массовых беспорядков и участии в них. По версии следствия, молодые люди с помощью Telegram-чата пытались организовать в Ростове погромы, поджоги, нападения на полицейских и чиновников, а также вооруженный штурм здания правительства региона. Обвиняемые вину отрицают и говорят, что авторами провокационных призывов в чате были другие, неизвестные им люди, за действия которых они не могли отвечать.



Первое судебное заседание по делу состоялось во вторник, 18 июня. Оно проходило в открытом режиме, в зале присутствовали журналисты и представители международной правозащитной организации Amnesty International.

В самом начале заседания адвокат Яна Сидорова ходатайствовал о приобщении к делу результатов психолого-лингвистической экспертизы сообщений, которыми обменивались обвиняемые в Telegram-чате. Кроме того, он заявил о необходимости провести повторную комплексную экспертизу. По словам защиты, первая экспертиза, проведенная государственным учреждением на этапе следствия, показала, что в сообщениях обвиняемых не было призывов к совершению каких-либо противоправных действий. Однако результаты этой экспертизы следователи решили не приобщать к делу. Вместо этого была проведена новая экспертиза — частная компания исследовала несколько отдельных сообщений из чата и пришла к выводу, что они содержат призывы к насильственным действиям и массовым беспорядкам.

Ян Сидоров подчеркнул, что в чате действительно были такие сообщения, но их авторами не являются он или другие подсудимые. «Мы говорили только о проведении мирного публичного мероприятия. Более того, мы настаивали на том, что не нужны противоправные действия, осуждали тех, кто призывал к беспорядкам, удаляли их из чата. Но хочу подчеркнуть: это не группа, это чат, в котором люди могут круглосуточно общаться на любые темы, мы не наблюдали за ним все время и не можем нести ответственность за то, что писали другие участники»,— отметил Ян Сидоров. Прокурор заявил, что для проведения новой экспертизы нет причин. Суд отклонил ходатайство адвоката, обосновав свое решение тем, что на данном этапе слушаний не идет рассмотрение доказательств, приобщенных к делу. Судья добавил, что защита может выступить с этим ходатайством позже.

Затем прокурор зачитал обвинительное заключение. В нем сказано, что Владислав Мордасов, разделяя взгляды экстремистской организации «Артподготовка», создал чат «Революция 5/11/2017 Ростов-на-Дону», который, по мнению следствия, был предназначен для организации свержения власти в Ростовской области и дестабилизации обстановки в России. Всего в чат вступило около 200 человек, в том числе Ян Сидоров, его включили в состав администраторов чата. Следователи установили, что фигуранты обсуждали планы по государственному перевороту не только онлайн, но и в кафе «Шаурма 24». 5 ноября 2017 года Мордасов и Сидоров вышли на площадь перед зданием правительства Ростовской области с плакатами «Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку». Кроме плакатов у молодых людей был с собой мегафон. На месте пикета их задержали полицейские. Задержанных привлекли к административной ответственности за несанкционированный митинг, но не отпустили. Через несколько дней стало известно, что в отношении них было возбуждено уголовное дело.

Обвиняемые не согласились с обвинением и добавили, что после задержания 5 ноября силовики применяли к ним физическое и психологическое насилие. Защита называла дело сфабрикованным и указала, что доказательства того, что обвиняемые собирались проводить какие-либо мероприятия, кроме мирного пикета, отсутствуют. При этом одного из адвокатов несколько раз прерывали, ссылаясь на регламент — по мнению суда, адвокат должен был высказать свое отношение к обвинительному заключению, не анализируя доказательную базу.

Позже прокурор ходатайствовал о приглашении в зал свидетеля обвинения по делу, друга Владислава Мордасова. Защита подозреваемых выступила против — адвокаты не знали о предстоящем выступлении свидетеля и не успели подготовить свои вопросы. Однако суд заявил, что стороны ранее ознакомились с материалами дела, значит, свидетель может выступить. Перед судом Оганес Данелян рассказал, что познакомился с Владиславом Мордасовым в армии несколько лет назад. Отвечая на вопросы прокурора, свидетель заявил, что Владислав Мордасов высказывал недовольство властью — в частности, маленькими зарплатами и пенсиями. По словам свидетеля, Мордасов никогда не сообщал ему о планах организовать какие-то беспорядки и вряд ли был на это способен. Прокурор заявил, что показания свидетеля сильно расходятся с теми, что он давал на этапе расследования, и попросил у суда разрешения зачитать их. Адвокаты выступили против этого. Однако суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения. В зачитанных показаниях господина Данеляна, данных следователю, значилось, что Владислав Мордасов не только сообщал о планах провести митинг, но и приглашал друга принять в нем участие, ругая власть и говоря о необходимости свергнуть действующий режим. Защита спросила свидетеля, почему его нынешние показания так сильно отличаются от предыдущих. Мужчина ответил, что многое забыл по прошествии времени.

Представители международной правозащитной организации Amnesty International, присутствовавшие на заседании, отметили, что на первом заседании у стороны обвинения было преимущество — прокурор фактически получил зеленый свет на любые свои ходатайства, суд согласился выслушать ключевого свидетеля обвинения, хотя он не был заявлен ранее, при этом защиту прерывали, было отклонено важное ходатайство адвоката. «Мы считаем, что дело сфабриковано, необходимо не только снять обвинения с фигурантов, но и компенсировать им длительное заключение под стражей и незаконное уголовное преследование»,— заявил представитель российского офиса Amnesty International Александр Артемьев. Как сообщалось ранее, дело привлекло внимание и других российских и международных правозащитных организаций, которые выступили в защиту обвиняемых. Центр «Мемориал» назвал молодых людей политическими заключенными и потребовал их освобождения. Следующее заседание назначено на 21 июня.

Кристина Федичкина