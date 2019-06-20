«Нам интересны медицинские и социальные проекты»

ВТБ, по данным банка, привлек в российскую экономику более $17 млрд за последние десять лет, при этом существенная часть этих средств — в Петербурге, учитывая такие концессионные проекты, как ЗСД и Пулково. О планах развития существующих проектов и новых вложениях в Северную столицу рассказал корреспонденту “Ъ” Яне Войцеховской руководитель департамента финансирования инфраструктуры «ВТБ Капитал» Олег Панкратов.

— На ПМЭФ Смольный и ВТБ заключили соглашение о реализации строительства участка ВСД от примыкания ЗСД до Витебского проспекта (проект оценивается в 35 млрд рублей). Этот участок дороги тоже будет реализован по концессионному принципу с применением механизма минимального гарантированного дохода (МГД)?

— С точки зрения государства, платная автомобильная дорога приносит не только финансовый доход от сбора платы за проезд, но и играет важную роль в экономике региона, его развитии, в повышении качества жизни людей. Поэтому для государства не так важны конкретные доходы от сбора платы за проезд, сколько общий социально-экономический эффект от платной дороги. Более того, государство заинтересовано в том, чтобы плата за проезд оставалась доступной, и, как правило, оставляет решение о сумме платы за проезд за собой, что накладывает серьезные ограничения на доходность платных дорог. Поэтому для государства МГД является разумным подходом для привлечения инвестиций. С точки зрения же инвестора, даже небольшие отклонения от предсказанного трафика или прогнозируемой платы за проезд могут привести к существенному снижению доходности. Мировая статистика показывает, что в среднем экспертные предсказания автомобильного потока по дорогам оказываются завышенными на 20%. Естественно, это те риски, которых инвесторы опасаются, а МГД их нивелирует. Конечно же, если прогнозы по трафику себя оправдывают и плата за проезд остается на прогнозном уровне, то не нужно никакого субсидирования инвестора городом, то есть все доходы покрываются за счет платы за проезд.

— При каком трафике ВТБ готов входить в проект?

— Пока трудно об этом говорить, ожидается еще и капитальный грант: чем он больше, тем меньше риск трафика. Частные инвестиции в проект составят как минимум 10 млрд рублей. Конкретная цифра гранта еще обсуждается.

— Будет ли ВТБ инвестировать во вторую очередь развития Пулково?

— ВТБ является акционером ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, оператор аэропорта Пулково.— “Ъ”), поэтому если ВВСС заявляет об инвестициях в следующий этап, то это на четверть наши инвестиции тоже. Действительно, сейчас идут разговоры о второй фазе развития аэропорта, ведется мастер-планирование. Его суть заключается в определении конкретных планов развития: мы должны понимать, как мы будем развивать аэропорт, где мы хотим построить новый терминал, как мы хотим увеличить пропускную способность. По нашим ожиданиям, к концу этого года документ будет подготовлен. В ближайшую пятилетку речь идет о вложениях, которые измеряются сотнями миллионов евро. Как акционер компании мы готовы эти вложения делать, если понадобятся дополнительные деньги, будем поднимать эти деньги на рынке. Как и все участники консорциума, мы с самого начала были готовы продолжать инвестировать в аэропорт. Будет вторая фаза развития, а если понадобится — будет и третья фаза.

— Когда окупятся инвестиции в первый этап? Возможно ли продление срока соглашения о ГЧП?

— Инвестиции такого рода окупаются более десяти лет. Первый этап стоил около €1,2 млрд. Теоретически соглашение о ГЧП может быть пролонгировано после 2039 года, но это решение города. По условиям соглашения о ГЧП по окончании срока соглашения администрация становится стопроцентным собственником созданных объектов, далее она вправе передать инфраструктуру в концессию или управлять ею сама.

— Планируются ли изменения в акционерном капитале ВВСС?

— На сегодняшний день, насколько мне известно, ни у кого нет планов выхода или продажи пакета.

— Довольны ли вы показателями ВВСС?

— Мы видим существенный рост трафика как на внутренних, так и на международных линиях. В прошлом году он составил более 18 млн пассажиров, в этом году мы ожидаем около 20 млн человек. Для сравнения, когда мы получили концессию в 2009 году, мы опирались на трафик 6,9 млн пассажиров. Рассматривалась также возможность использования терминала Пулково-2, но он не отвечает современным параметрам, поэтому использование его в долгосрочной перспективе не планируется. Кроме этого, «аэропортовая наука» говорит о том, что нужно иметь терминальные мощности в одном месте.

— Как будет развиваться инфраструктура подъезда к аэропорту?

— Рельсовый транспорт до Пулково необходим. Метро — это идеальная история, но очень дорогостоящая. Аэроэкспресс тоже пытались несколько раз запустить, но пока безуспешно. Много было разговоров о легкорельсовом транспорте. Администрация города должна принять решение, какой вид транспорта использовать. Кстати, возможен и нерельсовый транспорт — могут ходить автобусы по выделенным полосам с бессветофорным движением, так называемые метробусы. Но, как я уже сказал, с этим должны определиться власти города. Конечно, идея экспресса нам нравится больше, так как это удобно. Автобус или трамвай с большим количеством остановок — это не так удобно для пассажира. Решение непростое — у города много забот, не только с транспортной доступностью Пулково, но и с транспортной ситуацией всего района, ее надо принимать во внимание.

— Какие еще проекты в Петербурге интересны ВТБ?

— Как правило, мы рассматриваем проекты стоимостью более 10 млрд рублей. Теоретически нам интересна портовая инфраструктура. Традиционно в портовую инфраструктуру в России было сложнее инвестировать, чем в дорожную, железнодорожную или аэропортовую. Продолжим инвестировать в платные дороги. Кроме этого, нам интересны медицинские и социальные проекты. Хотелось бы в этом направлении развиваться. Например, мы подписали меморандум о сотрудничестве с компанией «Опека» и прорабатываем возможность совместного строительства в Санкт-Петербурге дома престарелых по концессии. Для ВТБ это не такая большая инвестиция, но мы заинтересованы, потому что такого рода проекты — это в том числе и наша собственная социальная ответственность. Планируется строительство инфекционной больницы в Петербурге. Она может быть организована по следующему принципу: инвестор вкладывает средства в объект, покупает оборудование, содержит его, а государство осуществляет функцию по лечению, предоставляя услуги бесплатно. Конкурс по этому проекту может быть организован в ближайший год.

— Сколько составляют инвестиции ВТБ в Петербург в целом?

— С точки зрения инфраструктуры за последние десять лет мы привлекли в российскую экономику более $17 млрд. Я думаю, что существенная часть этих средств — в Петербурге, учитывая такие проекты, как ЗСД и Пулково.