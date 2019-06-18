Главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева ушла в отставку

Татьяна Прокофьева оставила должность главного архитектора Казани по собственному желанию, сообщается на сайте мэрии. При этом госпожа Прокофьева продолжит работу в градостроительных комиссиях исполкома в качестве архитектора.

«Все течет, все меняется, и Татьяна Георгиевна приняла решение оставить чиновничью работу, хоть она и имела элементы творчества, и продолжит работать архитектором»,— объяснил мэр города Ильсур Метшин.

Кто займет пост главного архитектора теперь — пока неизвестно.

Татьяна Прокофьева в 1981 году закончила Казанский строительный институт, с 1983 по 1991 работала в отделе генплана института «Казгражданпроект», после чего 15 лет работала в США. С 2007 года занимала должность советника Главы муниципального образования Казани по архитектуре и градостроительству, а с 2009 года — главный архитектор города.

“Ъ-Казань”