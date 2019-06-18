Правительство одобрило привязку номера автомобиля к региону регистрации владельца

Правительство России поддержало законопроект о присвоении автомобилю при его регистрации госномера того региона, где зарегистрирован его владелец, передает ТАСС со ссылкой на проекте отзыва правительственной комиссии.

По мнению автора законопроекта, первого зампреда комитета Госдумы по транспорту Михаила Авдеева (КПРФ), нововведение «направлено на миграционный учет и повышение антитеррористической защищенности». При этом получить знак можно будет не по месту регистрации, но выданный номер будет региона регистрации автовладельца.

Ранее стало известно о создании ГИБДД единой федеральной системы с данными о 60 млн транспортных средств. Сведения о любой машине можно будет бесплатно получить через портал госуслуг или сайт Госавтоинспекции. Новая система должна заработать 4 августа нынешнего года.

Подробнее о едином реестре транспортных средств читайте в материале “Ъ” «Все автомобили России войдут в историю».