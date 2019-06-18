В России ликвидировали несколько партий за неучастие в выборах

Верховный суд РФ ликвидировал семь партий, которые не принимали участие в выборах в последние годы. Решение было принято на основании запроса Минюста. «Иск удовлетворен полностью»,— говорится в судебных карточках. Это организации:

Народная партия России

Социал-демократическая партия России

«Города России»

Партия пенсионеров России

«За женщин России»

«Альянс зеленых»

«Союз горожан»

Напомним, в конце апреля глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что треть действующих партий может быть ликвидирована к концу 2019 года в соответствии с законом. Она при этом отметила, что больше половины партий были основаны семь лет назад.

Как создавались и куда делись партии 2012 года, читайте в материале “Ъ” «Партийный недострой».