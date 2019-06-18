Бюджет Ростова на 2019 год увеличился на 408 млн рублей

Доходная и расходная части бюджета Ростова на 2019 год увеличилась на 408,2 млн руб. из-за поступивших в субсидий и субвенций из областного бюджета, сообщает пресс-служба администрации города.

Таким образом, доходы бюджета города на текущий год планируются в размере 34,1 млрд руб., расходы – 36,5 млрд руб. Дефицит бюджета составит 2,4 млрд руб.

Бюджетные ассигнования власти города направят на покупку 20 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Кроме того, деньги пойдут на переселение горожан из аварийного дома по ул. Социалистической, а также на покупку мебели, оборудования и инвентаря для школы в микрорайоне «Красный Аксай».

Дарья Голякова