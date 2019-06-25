Отпуск на гражданку

Заграничный отпуск военнослужащие и сотрудники других силовых ведомств должны планировать заранее, даже если у них нет доступа к гостайне. Формально они могут посещать лишь 14 стран мира, среди которых в основном республики бывшего СССР.

Выезд сотрудников силовых структур из России был существенно ограничен на фоне обострения международной обстановки в 2014 году. Несколько лет многие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС и военнослужащие не могли покидать страну на основе личных распоряжений и рекомендаций. Адвокат юридического департамента НЮС «Амулекс» Александр Домнин поясняет, что формально вопросы выезда силовиков из страны на глобальном уровне регулируются непосредственно структурами, в ведомстве которых они находятся. Так, военные при планировании отпуска ориентируются на решения Минобороны и соответствующих федеральных органов исполнительной власти. «При этом выезд подлежит согласованию с соответствующими органами ФСБ»,— добавляет господин Домнин. Покинуть страну военнослужащие могут только после получения разрешения командования, оформленного в установленном порядке. Аналогичным образом, по словам господина Домнина, регулируется выезд сотрудников ФСБ.

Для сотрудников МВД, напоминают в Ассоциации туроператоров России (АТОР), в этом году продолжает действовать распоряжение главы МВД, изданное еще в декабре 2017 года. По нему они могут посещать 13 стран, обстановка в которых признается безопасной, исходя из «военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки». Прежде всего речь идет о возможности посещать территорию бывшего СССР. В списке разрешенных стран — Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Абхазия и Южная Осетия. Из курортов дальнего зарубежья для сотрудников МВД открыты Вьетнам, Китай и Куба.

По информации АТОР, для военнослужащих и гражданского персонала Росгвардии доступны 14 стран: в список, утвержденный для МВД, включены также Мальдивы. Опрошенные «Деньгами» участники туристического рынка указывают, что негласно в этот список входит и Турция: для сотрудников МВД страна доступна с конца 2017 года, а для военнослужащих стала открыта в этом году.

Даже в «разрешенные» страны технически процедура поездки за рубеж выглядит не так-то просто. Александр Домнин объясняет, что сотрудники, которые имеют допуск к секретным сведениям, сдают загранпаспорта в кадровые подразделения, где они и хранятся. Но информировать руководство о своих планах стоит абсолютно всем сотрудникам силовых ведомств, с этим правилом в начале июня согласился Верховный суд. Решение было принято после рассмотрения дела бывшего инспектора ДПС Максима Лужных: в 2016 году он был уволен после того, как съездил в Болгарию и Доминиканскую Республику, не уведомив об этом руководство. В суде он пытался оспорить законность приказа МВД о частных поездках сотрудников за границу от 2013 года. Господин Лужных утверждал, что его текст нарушает конституционное право на свободный выезд из России для сотрудников, не имеющих доступа к гостайне. Но позиция МВД сводилась к тому, что запрета на отдых за границей нет, есть обязанность заранее информировать начальство о поездках. Эту точку зрения в итоге подтвердил Верховный суд.

Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов при этом рассказывает, что туристические предпочтения клиентов из силовых структур ничем не отличаются от среднероссийских. «В большинстве своем это люди, ориентированные на семейный отдых, выбирающие отель категории "четыре звезды" на первой линии у моря»,— указывает он.

Александра Мерцалова